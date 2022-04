En el mundo del mejor baloncesto del mundo se volvió a poner de moda el nombre de Emanuel Manu Ginóbili. La leyenda del básquetbol argentino y de la NBA será inducida al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial por un legado de 16 temporadas que no a todos convenció.

Con el principio que el bien colectivo estaba por encima del brillo individual, San Antonio Spurs formó uno de los mejores y más ganadores Big-3 de la historia con Manu Ginóbili, Tim Duncan y Tony Parker. Los cuatro títulos que consiguieron no alcanzaron para convencer a una leyenda de Los Angeles Lakers.

El famoso Big-3 de los Spurs no solo se convirtió en el trío con más victorias en temporada regular (575) y en Playoffs (126) en la historia de la NBA. Ginóbili, Parker y Duncan tuvieron nueve temporadas con 70% o más en porcentaje de triunfos y ninguna campaña que jugaron juntos ganaron menos de 50 juegos.

Los números, títulos y las estadísticas del famoso Big-3 de San Antonio Spurs no convencieron a Shaquille O’Neal, tres veces campeón con Los Angeles Lakers, quien criticó a Manu y compañía en la edición del podcast ‘The Big’ (El Grande) del 18 de agosto de 2021.

Shaquille O’Neal criticó a Manu Ginóbili y el Big-3 de Spurs: ‘Eran aburridos’

“Escuchen, eran un gran equipo, no me malinterpreten, tuvimos muchas batallas. Eran aburridos. No estamos hablando de hacerlo (ganar). Estamos hablando de carisma, estilo… Eran aburridos”, afirmó Shaquille O’Neal sobre el Big-3 de Manu Ginóbili, Tim Duncan y Tony Parker en San Antonio Spurs.