Con los dedos de una mano se pueden contar los jugadores que llegaron a dominar a Michael Jordan en la NBA. Uno de ellos es Isiah Thomas, quien no solo terminó con una marca de 24 victorias y 19 derrotas contra el mítico jugador de Chicago Bulls. La leyenda de Detroit Pistons tiene una guerra declarada con MJ.

Luego que Thomas y los ‘Bad Boys’ (Chicos Malos) de Pistons le ganaran a Jordan y a los Bulls tres instancias decisivas en las semifinales de 1988 y las Finales de Conferencia Este 1989 y 1990, la relación entre Isiah y Jordan se rompió cuando al final del Juego 4 de la final del este en 1991 los jugadores de Detroit se retiraron de la cancha sin saludar a sus rivales y con 14 segundos restantes en el último cuarto.

Michael Jordan no dejó pasar por alto el gesto de Detroit Pistons en 1991 y admitió que no quiso a Isiah Thomas en el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos Barcelona 1992. La guerra entre estas leyendas de la NBA no iba a parar ni aun en el retiro.

Según Thomas, Jordan dijo que lo odia y luego lo llamó imbécil en la famosa serie sobre de Netflix ‘El Último Baile’. Isiah no fue el único exjugador que se molestó con MJ por cómo lo mostró en su famosa serie. Scottie Pippen también sostuvo que “en vez de destacar al mejor equipo en una gran época de la NBA, se trató más de enaltecer y glorificar a Michael Jordan".

Lo que quiere Isiah Thomas para acabar la guerra con Jordan en la NBA

Isiah Thomas fue el invitado especial del podcast ‘All The Smoke’ (Todo El Humo) y cuando empezaron hablar con Matt Barnes y Stephen Jackson de la relación con Michael Jordan, el exjugador de Detroit Pistons reveló lo que quiere para acabar la guerra con MJ en la NBA.