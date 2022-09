Tras una destacada temporada en la National Basketball Association (NBA), donde con Dallas Mavericks sacaron a Los Angeles Lakers de LeBron James de los Playoffs y llegaron a Finales de la Conferencia Oeste, Luka Doncic jugó con su país Eslovenia el FIBA Eurobasket 2022.

Pese a ser candidatos al título, luego de ser campeones en la última edición, en 2017, fueron sorprendidos en cuartos de final por Polonia, mientras que el base recibió durísimas críticas, especialmente por el aspecto físico.

A raíz de esto, salió en defensa de Doncic el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, que en conversación con el podcast All The Smoke, no sólo elogió al esloveno, sino que lo comparó con el mismísmo LeBron James.

Kidd pone a Doncic "a la altura" de LeBron



"Creo que no se habla demasiado de su tamaño. Ha estado cerca físicamente de LeBron James. Tiene ese tipo de altura y tamaño de él, en el sentido de ser un chico grande. Luka es diferente porque tiene su propio límite", sostuvo el estratega.

En esa línea, Kidd agregó sobre Doncic que "sólo tiene 23 años y le encanta jugar. Yo tengo la suerte de poder verle jugar. Está convencido de que puede enfrentarse al mundo. No tiene miedo, ha visto todo tipo de situaciones, los cambios que le hacen en defensa, la caja y el uno, y cree que puede vencerlos todos, y la mayoría de las veces lo hace".