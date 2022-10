La pretemporada NBA 2022-23 está siendo más agitada de lo pensada para Golden State Warriors y luego de un viaje a Japón en el que disputaron dos juegos contra Washington Wizards, dos compañeros de Stephen Curry se pelearon en un entrenamiento y una estrella del equipo fue descartado para jugar contra Los Angeles Lakers y LeBron James.

Curry rompió el silencio sobre el golpe que le dio Draymond Green a Jordan Poole durante un entrenamiento de pretemporada y dejó en claro que su tarea es impedir que el equipo se destruya. La primera prueba de cómo quedó Golden State tras la pelea polémica será contra nadie más y nadie menos que los Lakers de LeBron y compañía.

La temporada NBA 2022-23 iniciará el martes 18 de octubre con dos juegos: Philaldelphia 76ers vs. Boston Celtics a las 19:30 ET y Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors a las 22:00 ET. Para calentar el debut, Stephen Curry y LeBron James tendrán un duelo previo.

El domingo 9 de octubre a las 20:30 ET, Warriors recibirá a los Lakers en el estadio Chase Center en el tercer juego de pretemporada NBA 2022-23 de Golden State. En la previa, Curry recibió una mala noticia: una estrella de Golden State fue descartada para jugar contra LeBron, Anthony Davis, Russell Westbrook y compañía.

Malas noticias para Curry: Se confirmó la estrella que no jugará contra Lakers

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, Klay Thompson no participó de la práctica (simulación de partido) del 6 de octubre de 2022 y fue descartado para el juego Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers de pretemporada NBA 2022-23. ¿El motivo? El personal de los Dubs ayuda con cautela a que el compañero de Stephen Curry supere un bloqueo mental que tiene luego de las lesiones que lo tuvieron 941 días por fuera de la liga.