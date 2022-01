No hay caso. El base australiano Ben Simmons no quiere volver a jugar con Philadelphia 76ers y la franquicia no está dispuesta a dejarlo libre. Un bucle que con la mitad de la temporada transcurrida en la National Basketball Association (NBA) no tiene un punto final.

Prueba de ello es que en la pasada jornada, el agente del jugador, Rich Paul, sostuvo una nueva reunión con el presidente del equipo, Daryl Morey, y el gerente general, Elton Brand, en la cual las partes siguen en un punto muerto sobre el futuro inmediato del atleta, según describió la cadena ESPN.

Mientras los 76ers advierten que no harán un intercambio por Simmons, a menos que vuelva a jugar con ellos en lo que resta de temporada NBA, su representante señaló que el base sigue con problemas de salud mental y que su deseo es salir. Aunque a diferencias de otras veces, ahora hay un precio sobre la mesa.

Philadelphia 76ers pone precio a la salida de Ben Simmons



Si tomamos en cuenta que el australiano está atado a su contrato por tres temporadas más, hasta 2025, con un salario de $177 millones de dólares, de los cuales está perdiendo una gran cantidad por multas, el insider Brian Windhorst detalló lo que pide el equipo para su salida.

Para liberar a Simmons, los 76ers pusieron en el intercambio al alero Tobias Harris, lo que les permitirá liberar $72 millones de dólares en salarios de cara a este y el próximo año; por contraparte, esperan recibir en la operación, al menos, $56 millones.