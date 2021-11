La locura y controversia llegó al mundo de la NBA con los mil y un ataque que Scottie Pippen realizó en contra de Michael Jordan como una estrategia de marketing para promocionar el libro ‘Unguarded’ (Sin Defensa) que publicó recientemente, pero… Parece que la ‘guerra’ con MJ llegó a su fin.

Luego de llamarlo egoísta, decir que lanzó la serie documental ‘The Last Dance’ (El Último Baile) para demostrar que es mejor que LeBron James. Pippen tuvo su mayor ataque en contra de Jordan al afirmar que ‘Air’ arruinó el baloncesto de la NBA.

¡Scottie Pippen no iba a parar! Hace unos días se animó a explicar por qué LeBron James era el GOAT de la NBA y parecía que la ‘guerra’ con Michael Jordan no tendría fin, pero nunca es tarde para arrepentirse. ¿MJ lo perdonará?

Con el argumento que el baloncesto de la NBA es un deporte en conjunto, Scottie Pippen aclaró que no eligió a LeBron James como el mejor jugador de la historia. Sin embargo, tampoco se animó a decir si Jordan era el GOAT del mejor baloncesto del mundo.

Scottie Pippen se arrepiente de elegir a LeBron James como el GOAT de la NBA

“No hay lo mejor en un deporte de equipo. Déjame aclararlo ... No hay lo mejor en el béisbol. No hay lo mejor en el fútbol. No hay lo mejor en el baloncesto. Puede que haya lo mejor en el golf. Puede que haya lo mejor en el tenis y tal vez algunos otros deportes individuales en los que no puedo pensar en este momento, pero en los deportes de equipo, hay grandes equipos y hay individuos sobresalientes, pero eso no los convierte en los mejores”, sentenció Scottie Pippen.