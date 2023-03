Andrew Wiggins no juega en la NBA 2023 por asuntos personales y Stephen Curry explicó por qué casi no habla con su compañero. ¿No regresa a Golden State Warriors?

Se repitió la constante de la temporada NBA 2022-23. Golden State Warriors llegó a tener una diferencia en contra de doble digito, remontó 20 puntos, pero volvió a permitirle al rival más de 100 unidades. La defensa All-Star de Andrew Wiggins hace mucha falta y Stephen Curry habló sobre su excompañero.

Los Warriors protagonizaron una épica remontada en la victoria contra New Orleans Pelicans por 120 a 109 puntos y la gran figura fue Curry al registrar 39 puntos, 8 rebotes y el mismo número de asistencias y triples anotados. El tema de Wiggins volvió a surgir en Golden State.

En la previa al triunfo de Golden State Warriors en la jornada NBA del 28 de marzo de 2023, Steve Kerr confirmó que Andrew Wiggins se entrena por su cuenta y que el equipo de San Francisco no ha discutido la posibilidad que no regrese para el final de la temporada 2022-23 o en vísperas de los Playoffs. El compañero de Stephen Curry acumula 20 partidos ausente por temas personales hasta el juego vs. San Antonio Spurs del viernes 31 de marzo a las 22:00 ET.

La importancia de Wiggins en los Warriors es tal que Paul Pierce, excampeón de la NBA con Boston Celtics, se animó a decir que Curry y compañía no llegarán a las Finales 2023 si Andrew no regresa al equipo. J.J. Redick redobló la apuesta en el programa ‘First Take’ (Primera Toma), de ESPN: “Ellos (Golden State) no están ganando el Oeste sin Andrew Wiggins. Fue demasiado valioso para su equipo la temporada pasada en su carrera final, particularmente en las Finales de la Conferencia Oeste y las Finales de la NBA”.

¿No vuelve a Warriors? Curry explicó por qué casi no habla con Wiggins

En la conferencia de prensa posterior a la victoria contra New Orleans Pelicans, Stephen Curry afirmó sobre Andrew Wiggins que “nos encantaría tenerlo. Espero que eso suceda. Queremos estar completos y estoy seguro de que él quiere ser parte de esto. Pero cuando cruce la puerta es cuando será el momento adecuado”. Y cuando le preguntaron al ‘Chef’ si se hablaba de manera frecuente con su compañero, la explicación al no como respuesta fue simple y contundente.