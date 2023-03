Giannis Antetokounmpo es la estrella de Milwauke Bucks pero hoy no podrá jugar ante Orlando Magic, y en Bolavip te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Giannis Antetokounmpo hoy en Milwaukee Bucks vs Orlando Magic por la NBA?

Milwaukee Bucks, el líder de la Conferencia Este, enfrentará a Orlando Magic en el Amway Center por la NBA, HOY, martes 7 de marzo. La mala noticia para este juego con respecto al conjunto entrenado por Mike Budenholzer, es que no podrá jugar Giannis Antetokounmpo.

"The Greek Freak" es la estrella de los Bucks, y candidato al premio MVP de la temporada regular, ya que promedia 31.2 puntos, 11.9 rebotes y 5.5 asistencias por partido. Pero en esta ocasión estará ausente y a continuación te contamos el motivo.

Giannis Antetokounmpo no juega hoy en Milwaukee Bucks ante Orlando Magic, porque se encuentra lesionado. El griego tiene un dolor en la rodilla derecha, y por precaución decidieron no arriesgarlo y que no esté presente en este juego.