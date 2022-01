Los caminos de LeBron James y Michael Jordan en la NBA siempre estarán ligados y aún con uno de ellos retirado, la posibilidad de hacer un intercambio por el rey de las tapas en la temporada 2021-22 los podría enfrentar. Los Angeles Lakers y Charlotte Hornets serían los actores principales.

Las realidades de Lakers y Hornets es bastante similar porque debido al talento que tienen deberían estar peleando más arriba en la tabla de posiciones de cada conferencia, pero las lesiones y ausencias por covid-19 les ha pasado factura. ¡Hay que reforzarse!

El jugador apuntado tanto por Lakers como Hornets, equipo cuyo propietario es Michael Jordan desde el 2010, sería el jugador que lidera la temporada NBA 2021-22 en promedio de tapas por juego con 2.9 bloqueos. ¿Se irá con LeBron James o MJ?

“Está claro que aquí no me valoran más que como un jugador de rol glorificado, y quiero algo más, más oportunidades. Me estoy esforzando mucho para hacer que el papel que me asignan aquí funcione y encontrar una manera de maximizarlo. Lo he estado intentando en las últimas dos o tres temporadas. Pero para mí está claro que, solo en términos de números, no soy valorado más que como un jugador de rol rotativo y me tengo en una consideración más alta que eso”, le dijo Myles Turner al portal The Athletic sobre el presente que vive en Indiana Pacers.

¿Se va con LeBron o Jordan?: Myles Turner interesa a Lakers y Hornets

Para poder hacer un intercambio por Myles Turner, Los Angeles Lakers y Charlotte Hornets no la tendrán nada fácil, ya que según informó Shams Charania, periodista del portal The Athletic, hay más equipos interesados por el pívot que lidera la temporada NBA 2021-22 en tapas por juego.

“Los equipos rivales de la NBA están intensificando las conversaciones con los Pacers que involucran al escolta Caris LeVert y al pívot Myles Turner. Los Mavericks y Knicks están expresando interés en intercambiar por Turner, dijeron las fuentes. Los Lakers y Hornets también han tenido un nivel de interés en Turner, agregaron las fuentes”, afirmó Shams Charania.