Si hay un tema sobre el que la discusión puede hacerse infinita es respecto a quiénes son los cinco mejores jugadores en la historia de la National Basketball Association (NBA), y todo aporte puede generar polémica, tal es el caso del ala-pivot Draymond Green, mano derecha de Stephen Curry en Golden State Warriors.

Con nueve temporadas en el cuerpo, el jugador de 31 años fue desafiado durante su programa Throwing Bones, por la actual base de Las Vegas Aces de la WNBA, Chelsea Gray, durante una partida de dominó a que mencione a quiénes son, a su juicio, los más grandes de todos los tiempos.

Antes de mencionarlos, Green dejó muy en claro que "no me pongo a mencionar a personas que, bueno, que no están en mi época como Wilt Chamberlain. Es decir, no vi jugar a Wilt Chamberlain", como para dejar en claro que no iba a mencionar a leyendas del pasado de la NBA.

El mejor quinteto en la historia de NBA para Draymond Green



Al comenzar a mencionar sus elegidos, Dray no tuvo dudas de poner a la cabeza a Michael Jordan y LeBron James, para después agregar en el podio a Kobe Bryant, tres de los que para muchos son los mejores en la historia de la competición.

En el cuarto puesto de su quinteto, Green colocó a la leyenda de los Lakers, Earvin Magic Johnson, mientras que la mayor sorpresa vino al cerrar su Top 5, pues dejó nada menos que a su compañero en los Warriors, Steph Curry, a quien ha defendido públicamente diciendo que es "el más grande tirador de la historia".