Golden State Warriors tuvo que luchar hasta la última jugada en el Juego 1 contra Memphis Grizzlies por las semifinales de los NBA Playoffs 2022 y la victoria por 117 a 116 puntos llegó con un sabor agridulce para Stephen Curry y compañía. ¡Draymond Green fue expulsado!

En una de las jugadas más polémicas en lo que va de los Playoffs 2022, los árbitros del partido Warriors vs. Grizzlies determinaron que la falta de Green a Brandon Clarke fue flagrante 2. Draymond fue expulsado y tuvo una reacción que le dio la vuelta al mundo de la NBA.

Según el reporte oficial de los árbitros, hubo un contacto significativo de Draymond Green a la cara del jugador de Memphis Grizzlies y después llegó una acción excesiva e innecesaria al sujetar la camiseta (jersey) de Clarke y arrojarlo al suelo.

Stephen Curry no dudó en reaccionar a la expulsión de Draymond Green en semifinales de NBA Playoffs 2022 y el mismo ala-pívot de Golden State Warriors no tardó en romper el silencio. ¿Vendrá una sanción de la NBA por la falta flagrante 2 o por criticar la decisión de los árbitros? Existen las dos posibilidades.

Curry en alerta: La posible sanción que recibiría Green por ser expulsado en NBA Playoffs 2022

A Joel Embiid, de Philadelphia 76ers, lo multaron con $15.000 dólares por criticar a los árbitros de la NBA. Primera sanción que podría recibir Draymond Green. ¡Y no es la más grave! Por una falta flagrante tipio 2, a Facundo Campazzo lo suspendieron un juego. El mismo tipo de penalidad que cometió el ala-pívot: ¿no podrá jugar el Juego 2 vs. Memphis Grizzlies (martes 3 de mayo a las 21:30 ET)? ¡Stephen Curry y Golden State Warriors en alerta!