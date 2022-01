En el juego Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers, se encendieron las alarmas en los Dubs porque una de sus estrellas no jugó ni un minuto y se retiró por lesión en la NBA 2021-22.

El domingo 9 de enero de 2022 quedará grabado en la memoria de los aficionados de Golden State Warriors porque regresó Klay Thompson tras perderse dos temporadas por lesión. Todo era alegría y festejo hasta que una de las estrellas de los Dubs encendió las alarmas porque no jugó ni un minuto y se retiró por lesión.

¡Todo tiene su explicación! Draymond Green y Stephen Curry no jugaron el último juego de los Warriors antes del duelo contra Cleveland Cavaliers por molestias físicas, pero no querían perderse por nada del mundo el regreso de Klay Thompson a la NBA.

Durante el calentamiento para el juego Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers, una de las estrellas de los Dubs sintió una molestía física que lo hizo no jugar ni un solo minutos y retirarse del regreso de Thompson por lesión.

¿Es para preocuparse? Todo parece indicar que no y la presencia por tan poco tiempo contra Cleveland Cavaliers tuvo que ver por ser parte del homenaje a Klay Thompson y no por una mayor complicación en la lesión que no lo dejó jugar el 9 de enero con Golden State Warriors.

Draymond Green se retiró de Warriors vs. Cavaliers por lesión en la NBA 2021-22

Draymond Green no jugó ni un minuto y se retiró por lesión en Warriors vs. Cavaliers, la estrella de los Dubs sintió tensión en la pantorrilla izquierda y por ese emotivo solo estuvo en el salto de Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers para retirarse por lesión sin jugar ni un solo minuto.