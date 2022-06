Golden State Warriors vuelve a ser el mejor equipo de baloncesto del mundo gracias a otro campeonato obtenido. Le ganó a Boston Celtics en seis partidos en la serie de las Finales de la NBA 2022, y consiguió su cuarto anillo en ocho temporadas.

Klay Thompson vivió un año muy especial, porque volvió después de más de dos años de inactividad con lesiones y fue fundamental en la obtención de un nuevo título para los Warriors junto a Stephen Curry. Los Splash Brothers siguen vigentes, y Klay solo irá mejorando.

Terminó con promedios de 17 puntos y 35.1% de efectividad en tiros de triple. Sin embargo, cuando tuvo que ir a la conferencia de prensa, se concentró en una de las jóvenes figuras de Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr, y un tweet que lanzó tras vencer a GSW en temporada regular.

Thompson, furioso por eso, decidió admitirlo y hasta ir en contra del compañero de Ja Morant. Cabe destacar que Warriors y Grizzlies jugaron en la segunda ronda de los Playoffs, en lo que fue una serie súper intensa y caliente, tal vez la más agitada de la postemporada.

Klay Thompson contra Jaren Jackson Jr

Klay comenzó a hablar de esto cuando mencionó la frase de los Warriors, "Strength in numbers". "Hay un jugador de los Grizzlies que twitteó Strength in numbers tras vencernos en temporada regular y me molestó muchísimo. No puedo esperar para retwittear eso. Maldito fracasado... ¿Vas a burlarte de nosotros? Nunca estuviste aquí antes. Nosotros sí, y estar de nuevo aquí, tomá eso. Tengo memoria como elefante, no me olvido."