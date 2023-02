El mundo del deporte se paralizó en torno a un solo nombre: LeBron James. La estrella de Los Angeles Lakers llegó a 38.390 puntos el 7 de febrero de 2023 y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA. Lionel Messi dijo presente con su camiseta de la Selección Argentina.

La derrota de los Lakers contra Oklahoma City Thunder por 130 a 133 puntos quedó como una anécdota frente a la noche histórica que vivió LeBron al superar a Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más puntos anotados de todos los tiempos. Hasta la camiseta de Leo Messi apareció en los videos sobre la estrella de la NBA.

Messi no es ajeno a la acción de la NBA y, además de una visita con la Selección Argentina al juego Indiana Pacers vs. Washington Wizards del 25 de marzo de 2015, Leo no dudó en enviarle un mensaje a Emanuel Manu Ginóbili cuando la leyenda del básquet argentino ingresó al Salón de la Fama de Básquetbol Naismith Memorial.

Para estar en las primeras filas del estadio de Los Angeles Lakers y ver cómo LeBron se convertía en el máximo anotador en la historia de la NBA había que pagar entre $75.000 y $100.000 dólares según el portal Basketball Forever. Esta cantidad de dinero tuvo que pagar el aficionado que llevó puesta la camiseta de Leo Messi en la noche histórica de James.

Video: La camiseta de Messi apareció en la noche histórica de LeBron James

Malika Andrews, periodista de ESPN, publicó un video del tiro de LeBron James con el que superó a Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA. Hasta ahí todo normal, pero... ¡Oh, sorpresa! En la publicación se vio a un aficionado con la camiseta de Leo Messi de la Selección Argentina en la noche histórica del ‘Rey’.