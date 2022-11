La situación es compleja sin la lesión, pero esto solamente empeora las cosas. La temporada 2022 de la National Football League (NFL) no ha sido generosa con los Green Bay Packers, que ahora sufren con la incertidumbre del estado de Aaron Rodgers.

El equipo de Wisconsin enfrentó a Philadelphia Eagles este domingo por la noche, y se fue del Lambeau Field con una derrota por 40 a 33. Rodgers terminó con 140 yardas por pase, dos anotaciones y dos intercepciones. Pero fue reemplazado por Jordan Love.

El mariscal de campo titular de Green Bay sufrió una lesión en la zona de las costillas tras un golpe en el tercer cuarto que no le permitiría volver al campo de juego a partir del último período. Con esto en mente, el QB habló tras el partido.

Aaron Rodgers habló de su lesión

“Me costó respirar, girar mi cuerpo”, dijo Rodgers después del partido, según Zach Kruse de The Packers Wire. También dejó un poco de tranquilidad de cara a la jornada que se aproxima. “Siempre y cuando me revise bien mañana, espero jugar el próximo fin de semana”.

A pesar de estar abierto a cambiar su rol en la franquicia, si quedan eliminados de la competencia por un lugar en los Playoffs (el récord de 4-8 no ayuda), agregó que no se rendirá. “Mientras estemos matemáticamente vivos, me gustaría jugar”, según Jeff Howe de The Athletic.