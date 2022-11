¿Aaron Rodgers terraplanista? Ex compañero en Green Bay Packers hace revelación sobre figura de NFL

No caben dudas de que Aaron Rodgers es uno de los jugadores más destacados que hay en National Football League (NFL), con cuatro trofeos al Jugador Más Valioso y un Super Bowl ganados con Green Bay Packers en 17 años de trayectoria.

Sin embargo, cuando se habla del mariscal de campo, no sólo se hace por su talento sobre el emparrillado, ya que en los últimos tiempos han sido variadas las polémicas que ha enfrentado por su "particular forma de ver la vida".

Prueba de ello la entrega un ex compañero suyo en Packers, DeShone Kizer, quarterback suplente de Rodgers en 2018, que en diálogo con el podcast The Breneman Show rememoró una charla que tuvo con su par, y que lo pilló de sorpresa, pues le habló del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001.

¿Aaron Rodgers terraplanista?



"Lo primero que salió de la boca de Rodgers fue: '¿Crees en el 11 de septiembre?', a lo que respondí ‘¿Creo en el 11 de septiembre? Sí, ¿por qué no habría de?’. Ahí me dice que debiera leer sobre eso: 'Tierra interior, alunizaje, gente reptiliana'", comentó el ex jugador de Green Bay.

En esa línea, Kizer agrega que "Rodgers me comenta 'Todos ustedes se están riendo. Investiga, te lo digo. Ve a investigar'", dando a entender que la estrella de los Packers supone que el atentado del 11 de septiembre es "una conspiración y un trabajo interno de Estados Unidos". Lamentable sería que fuera cierto lo que dice A-Rod.