Desde que se comenzaron a instaurar los protocolos sanitarios contra el Coronavirus en la National Football League (NFL), uno de los jugadores más reticentes a acatar esta medida fue el receptor de Buffalo Bills, Cole Beasley, quien públicamente se ha declarado "antivacunas".

Y si bien durante el grueso de la temporada 2021 ha podido sortear la pandemia con relativo éxito, este martes se confirmó que ha dado positivo por COVID-19 y deberá estar 10 días fuera de los emparrillados, perdiéndose el partido de este domingo, cuando visiten a New England Patriots.

Sin embargo, Beasley no quiere saber nada con ese tema, y en sus redes sociales lanzó una amenaza directa hacia la NFL, asegurando que va a jugar el fin de semana en Foxborough, sin importarle la salud de sus compañeros y colegas, recalcando además su postura contra las vacunas del Coronavirus.

La amenaza de Cole Beasley a la NFL por Coronavirus



"Solo para dejarlo en claro, la COVID no me dejará fuera de este juego. Las reglas lo harán, porque los elementos vacunados juegan con COVID todas las semanas ahora porque no se les hacen pruebas", aseguró el receptor en sus redes sociales.

En su publicación, Beasley junto con agregar que "me siento bien con síntomas leves" y que "espero volver pronto con mis compañeros de equipo", añadió en su declaración que "estoy seguro de que no recibió esta misma energía. Gracias por los que apoyan. Todos los demás, si no entienden lo que está sucediendo, no hay nada que nadie pueda hacer al respecto".