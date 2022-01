Si tienes cualquier tipo de plan, reunión o celebración para el fin de semana del 22 y 23 de enero no hay otra solución: ¡Se debe aplazar! ¿Por qué? Se vienen los cuatro juegos de la Ronda Divisional de los NFL Playoffs 2022 con un duelo imperdible entre Tom Brady y Odell Beckham Jr. en Tampa Bay Buccaneers vs. Los Angeles Rams.

En la Conferencia Nacional, el primer juego de la Ronda Divisional será el sábado 22 de enero a las 20:15 ET entre Green Bay Packers de Aaron Rodgers y el duro rival que eliminó a Dallas Cowboys y Dak Prescott. El domingo 23 a las 15:05 ET será el juego Tampa Bay Buccaneers vs. Los Angeles Rams que involucra a Brady y Beckham Jr.

Los Buccaneers y Tom Brady no pasaron apuros y vencieron 31 a 15 a Philadelphia Eagles en el Wild Card, mientras que Los Angeles Rams no dejaron espacio para las dudas y con un gran juego de Odell Beckham Jr. derrotaron 34 a 11 a Arizona Cardinals en el último juego de Comodín de los NFL Playoffs 2022.

Beckham Jr. tuvo cuatro recepciones, 54 yardas, un touchdown y un récord que pone a temblar al mismísimo Brady por la versatilidad que puede llegar a demostrar Odell en el Buccaneers vs. Rams de la Ronda Divisional. Tom, ¿estás preparado para el desafío?

El récord de Beckham Jr. que pone a temblar a Brady para el duelo de NFL Playoffs 2022

En la victoria de Los Angeles Rams contra Arizona Cardinals en el Wild Card, Odell Beckham Jr. logró el récord que pone a temblar a Tom Brady en vísperas del juego contra Tampa Bay Buccaneers en la Ronda Divisional de los NFL Playoffs 2022. El receptor se convirtió en el primer jugador en la historia de la postemporada en tener una recepción de 30 yardas y completar un pase de no menos de 30 yardas, fueron 40 para ser exactos, durante el mismo juego.