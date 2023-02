Cuando el mundo de la NFL empezaba a palpitar el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, del domingo 12 de febrero a las 18:30 ET, Tom Brady anunció su segundo y, por ahora, retiro definitivo. Patrick Mahomes no dudó en reaccionar a la noticia, elogiar al exquarterback y revelar aquel increíble récord de TB12 que quiere romper.

Y no es por exagerar, el mismo Mahomes calificó el récord de Brady que busca romper como casi “imposible”. TB12 se retiró de la NFL tras 23 temporadas, siete títulos en el Super Bowl, cinco premios MVP del Súper Tazón, tres distinciones al Jugador Más Valioso de temporada regular y mil un récord que no alcanzarían estas letras para registrar.

Patrick Mahomes es consciente que tiene un largo camino por recorrer para igualar a Tom Brady. Así que, luego de explicar por qué TB12 es especial, el quarterback de Kansas City Chiefs reveló el récord del exmariscal de campo que quiere romper. Y no se trata de la mayor cantidad de touchdowns en temporada regular y en el Super Bowl.

“Tiene ese Jordan en él. El deseo de ganar y de ser el mejor creo que es lo hace tan grande. Puede que no tenga el mejor brazo o la mejor movilidad, igual es muy bueno en esas cosas, así se quede en la bolsa de protección. Su habilidad para hacer sentir a sus compañeros especiales y su deseo de ser excelente, el mejor”, afirmó Mahomes sobre Brady en el programa ‘First Things First’ (Lo primero es lo primero), de Fox Sports (Deportes).

Mahomes reveló el récord de Brady que quiere romper: ‘Parece imposible’

En la previa al Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, Patrick Mahomes fue el invitado especial del programa ‘First Things First’ (Lo primero es lo primero), del 2 de febrero, y a la hora de hablar de Tom Brady reveló que quiere romper el récord de ser el quarterback con más victorias en la historia del Súper Tazón de la NFL.