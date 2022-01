Un ex jugador de la liga aseguró en un programa radial que el mariscal de campo estaría dispuesto a esta radical acción, pues la estrella de Green Bay Packers salió al paso de los comentarios.

Sabido por todos es que Aaron Rodgers le mintió a toda la National Football League (NFL) respecto de su inmunización contra el Coronavirus. Ahora, de allí a asegurar que la estrella de Green Bay Packers está dispuesta a boicotear el Super Bowl LVI, del 13 de febrero en Los Angeles, es algo muy delicado.

Pues bien, eso fue precisamente lo que hizo el ex mariscal de campo Boomer Esiason, con pasado en Cincinnati Bengals, que en su programa de radio en WFAN afirmó que varias fuentes cercanas al jugador le señalaron que estaría preparando esta medida de fuerza.

"Múltiples personas en el círculo directo de Aaron me han dicho que, si los Packers llegan al Super Bowl, él usará la semana previa para establecer un punto importante; amenazará a la NFL diciendo que no jugará el Gran Partido o en la próxima temporada si no eliminan algunas de las reglas relacionadas con el COVID", afirmó el conductor en su espacio.

¿Aaron Rodgers haría boicot al Super Bowl?



Pero no es todo, porque además Esiason señaló que el veterano jugador de 38 años "le dijo a Jordan Love que esté listo"; una afrenta que el propio quarterback salió a desmentir en su cuenta de Twitter, riéndose de estos dichos y señalando que es una Fake News (noticia falsa).

Por si fuera poco, el propio Love le respondió en la red social a Rodgers, afirmando en tono sarcástico que había sido él quien le mandó la información a este programa de radio. En tiempos de pandemia, para hablar y comer pescado, hay que tener muchísimo cuidado.