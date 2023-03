La novela de Lamar Jackson en la NFL empieza a llegar al clímax. El quarterback anunció de manera oficial que desde el 2 de marzo le pidió un intercambio a Baltimore Ravens de cara a salir del equipo para la temporada 2023, ya que no alcanzan el valor que espera el quarterback por sus servicios.

Al contrario de lo que muchos pensarían, no se ha conocido el primer equipo que haya confirmado un interés formal por Jackson, así que la danza de rumores ha sido constante sobre el futuro del exganador del premio MVP de la temporada 2019. ¿Podría ser el reemplazo de Tom Brady?

Lamar Jackson no cuenta con un representante y luego que la NFL les advirtiera a los equipos que no pueden negociar con nadie que esté intentando hablar en nombre del quarterback, un dueño de un equipo confirmó que escuchó el interés del mariscal de campo para jugar con su franquicia.

Desde que Tom Brady dejó a New England Patriots en 2019, Bill Belichick no ha podido avanzar de la Ronda de Comodines en los Playoffs. El entrenador en jefe manifestó en 2022 sobre Mac Jones que “él es nuestro mariscal de campo”, pero en el 2023 cambió el discurso y sostuvo que “todos tendrán la oportunidad de jugar”. Momentos después, apareció el fuerte rumor del interés de Jackson por ser el verdadero reemplazo de TB12.

Brady tendría reemplazo: Kraft confirmó que Jackson quiere jugar en Patriots

Según informó Albert Breer, del portal Sports Illustrated, Robert Kraft, dueño de New England Patriots, reveló en la reunión de propietarios de la NFL, del lunes 27 de marzo de 2023, que el rapero Meek Mill le envió un mensaje de texto hace tres o cuatro días en el que le decía que Lamar Jackson quería jugar con los Patriotas. No es la primera vez que se vincula al exMVP con el exequipo de Tom Brady. Jeremy Fowler, de ESPN, también sostuvo que New England Patriots podría surgir como un equipo comodín para ir por Jackson.