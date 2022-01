Dallas Cowboys entraba a la temporada 2021-22 de la National Football League (NFL) con muchos expectativas y un equipo renovado. El objetivo era claro: volver a los Playoffs y hacer lo posible para alcanzar el preciado Super Bowl LVI.

Como ya se supo, fallaron estrepitosamente en la tarea. Tras una excelente temporada regular, donde el ataque y la defensa carburaron de maravillas, se enfrentaron a San Francisco 49ers y se desató un desastre que nadie esperaba. El equipo colapsó en el peor momento posible.

Fue derrota por 23 a 17 en frente de los aficionados de Dallas en el AT&T Stadium, en un juego que terminó cerrado gracias a los errores del rival, pero que finalmente quedó sin una última oportunidad de ganarlo, por un error de Dak Prescott en la jugada final.

Ante este papelón, quién salió a criticarlos es nada más y nada menos que Troy Aikman, quien hoy es comentarista de NFL en FOX, pero que es más conocido por ser el mariscal de campo de los Cowboys en la década de 1990, cuando ganaron tres Super Bowls.

Troy Aikman durísimo ante Dallas Cowboys

"Si no haces nada en la postemporada, entonces al final del día, no eres nada diferente a los Jackonsville Jaguars o New York Jets que no entraron a Playoffs", Dijo Aikman en el programa de radio de 96.7, The Ticket. ¿Tiene razón el miembro del Salón de la Fama?