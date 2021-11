Los Lions, uno de las franquicias que vemos todos los años en Thanksgiving Day, acompañan sus últimas temporadas en la NFL con su desempeño en este día tan particular.

Detroit Lions perdió nuevamente en esta temporada 2021 en la NFL, esta vez en su juego de Día de Acción de Gracias ante Chicago Bears. Lo que es increíble es como el equipo que hoy dirige Dan Campbell no ha logrado progresar en uno de sus partidos obligados de todos los años.

Los Lions, por tradición histórica de la liga, tienen programado todos los años en Thanksgiving. A pesar de eso, Detroit no ha logrado ganar en este día desde el 2016, la racha perdedora más larga de la National Football League.

Además de eso, el conjunto del Estado de Michigan se ha hundido en la mediocridad en los últimos 30 años: su último título divisional llegó en 1993, mientras que última victoria llegó una temporada antes, en 1992. Para finalizar su mal andar, Detroit no ha logrado clasificar a los playoffs desde el 2016, y por ahora parece lejos de hacerlo.

Continúa la desgracia para Detroit Lions

El conjunto de Dan Campbell está cerca de perderse los playoffs por quinta temporada consecutiva, y no parece por ahora cerca de dar vuelta la esquina con el equipo. Los Lions tienen en Jared Goff a un mariscal que no seguirá seguramente el próximo año, no al menos como el titular.

Pero además, es la manera en que Detroit ha perdido juegos esta temporada la que preocupa. Estando arriba en varias oportunidades, los colistas de la AFC Norte han perdido 10 y empatado uno en el 2021, y actualmente se ubican en posición premium para tener la primera selección global del próximo Draft.