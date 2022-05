De manera indirecta, el estadounidense Christian Pulisic está involucrado en una polémica, luego que su padre Mark Pulisic, utilizara las redes sociales para despotricar contra el entrenador de Chelsea, el alemán Thomas Tuchel, tras los rumores de un posible adiós a la Premier League inglesa.

Esta situación se ve provocada por la publicación realizada por el medio italiano Tuttosport, quien afirmó que el cuadro londinenense estaría dispuesto a vender al delantero a Juventus, para ser el reemplazante del argentino Paulo Dybala, y jugar con su compatriota Weston McKennie.

Tras conocerse esta información, Mark Pulisic tomó su cuenta de Twitter para cuestionar el trato que ha tenido Tuchel con su hijo, señalando que "lo triste es que ama a este club (Chelsea), a sus compañeros y a Londres… Pone cuerpo y alma en ser un profesional. Adelante y hacia arriba, mi niño… grandes 6 meses por delante", en un mensaje que posteriormente borró.

Conflicto entre padre de Christian Pulisic y entrenador del Chelsea



Tras estos dichos, fue el estratega alemán de los Blues quien salió al paso, y junto con aclarar de que tiene una buena relación con el atacante estadounidense, se mostró despreocupado por las palabras de Pulisic padre, explicando cómo es el trato diario con él.

"No me preocupa si el padre del jugador dice que no me ama. Como siempre, tenemos nuestras razones para elegir nuestra alineación y en este nivel nunca verás caras felices cuando no estás seleccionado para arrancar los partidos. Entre Christian y yo no tenemos ningún problema", sentenció Tuchel.