Este viernes 15 de julio no fue un día más en Boca. A horas del duelo ante Talleres, el Xeneize vivió una jornada especial: habló Hugo Ibarra en conferencia de prensa, el Xeneize negocia la renovación de Agustín Rossi y hay tres jugadores que podrían irse.

Hugo Benjamín Ibarra es quizá el mejor lateral derecho de la historia de Boca. Hoy, por la salida de Sebastián Battaglia, al Negro le tocó ponerse el buzo de DT hasta fin de año y demostró en la conferencia de prensa que llegó para parar la pelota y ponerle paños fríos a una realidad caliente. Con un tono casi adormecedor y cuidando sus palabras, el entrenador palpitó el duelo ante Talleres y confirmó quién llevará la cinta de capitán.

Luego de explicar que la ausencia de Carlos Izquierdoz se debe simplemente a que está lesionado y hacer referencia al último parte médico de Boca, Ibarra no tuvo pelos en la lengua a la hora de confirmar el 11 y el capitán del Xeneize para recibir a la T en Buenos Aires.

"Cali está lesionado, hay un parte médico que ya publicamos y por eso no está concentrado. La cinta la va a llevar Marcos Rojo, que es el subcapitán y es lo que corresponde. Yo ya hablé con Izquierdoz, es un excelente profesional y no creo que haya que explicar nada más", dijo el Negro esquivando las polémicas.

Carlos Izquierdoz fue uno de los más afectados por la derrota de Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores. El referente y capitán se llevó la peor parte, pagó los platos rotos y vio el duelo ante San Lorenzo desde el banco de los suplentes. Ahora, tras una convocatoria en la que ni siquiera está su nombre, el club explicó los motivos a través de un comunicado.

Si bien algunas fuentes cercanas al plantel aseguraban que Cali no sería de la partida ante Talleres en La Bombonera por un tema extrafutbolístico y hasta Marcos Rojo dijo que no creía que la salida del defensor sea por rendimiento, Boca publicó un comunicado médico que explica su ausencia.

Según lo publicado por la cuenta oficial de Boca en Twitter, el parte médico informa que Carlos Izquierdoz, quien pasó de titular a borrado, tiene un traumatismo en su tobillo izquierdo y por ello no dirá presente en el duelo que el Xeneize tiene en su cancha. Aunque claro, hay más informes...

Después de que se generara muchísimo revuelo respecto al futuro de Carlos Izquierdoz con la camiseta de Boca, ya que por segundo partido consecutivo no será tenido en cuenta por Hugo Ibarra, el flamante entrenador del plantel profesional tras la salida de Sebastián Battaglia.

Si bien en el duelo ante San Lorenzo no estuvo por una decisión del propio Ibarra, de cara al choque frente a Talleres, el defensor central no figura siquiera entre los convocados y a todos los hinchas les llamó la atención. Sin embargo, el DT rompió el silencio y confirmó el motivo.

"Cali tuvo una molestia, no entrenó y no concentró. De hecho, hay un parte médico. Es un gran profesional y no hay mucho más para decir", explicó el ex lateral derecho en conferencia de prensa, después de haber confirmado el equipo con el que saldrá a La Bombonera.

¿Qué pasará con el futuro de Darío Benedetto? El conflicto entre los referentes de Boca y los integrantes del consejo de fútbol derivó en una serie de cambios que pueden seguir. Carlos Izquierdoz quedó afuera del equipo y está a un paso de irse. Marcos Rojo podría perder la capitanía. Y el "Pipa" fue vinculado al Inter de Porto Alegre.

El club brasileño, comandado por Mano Menezes, se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá ante el Melgar. Y el goleador del conjunto azul y oro es uno de los candidatos a reforzar el equipo en busca del título. ¿Qué tan posible es? ¿Cuál fue la reacción desde Boca?

El periodista Augusto César contó en "ESPN F12" que "de club al club no hay nada. Nadie del Inter de Porto Alegre ha llamado pero en Brasil hablan de una conexión con la gente que maneja a Benedetto". "Lo cierto es que en Boca nadie cree que Benedetto pueda llegar a querer irse en este momento. Y, si llega algo, lo evaluarán. Pero no me imagino una salida de Benedetto ahora. No entraría en la cabeza de nadie que se vaya", avisó.

A pesar de que los dirigentes de Boca hayan ratificado a Hugo Benjamín Ibarra en su cargo hasta fin de año, aún continúan buscando diferentes estilos de entrenadores para que el plantel tenga un DT fijo. Los hinchas, hace tiempo que piden a gritos el arribo de Martín Palermo al banco del Xeneize, ya que conoce muy bien el paño de lo que es el mundo azul y oro, pero también dio muestras claras que, en todos los equipos que dirigió, dejó una buena imagen.

Si bien el ex delantero deberá sentarse a dialogar con Juan Román Riquelme, quien se encarga de todo el proyecto futbolístico del club de La Ribera, aún no recibió ningún tipo de llamado. Eso sí, dejó bien en claro que no tendría problema alguno de reunirse, ya que lo han hecho cuando el Titán dirigía a Aldosivi y le solicitó jugadores a préstamo.

Luego de que confirmara que limaron asperezas con el vicepresidente del Xeneize, Palermo explicó en TyC Sports que "dirigir a Boca es un deseo y seguramente llegará el momento de cumplirlo. Si me llama Román, hay que ver en qué situación se encuentra el club y cuál es el proyecto para ver si somos compatibles". ¿Habrá un llamado para que sea el próximo entrenador?

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, Boca comenzó una reestructuración sin titubear. Por eso, luego de algunos conflictos internos, el Consejo decidió apartar a Carlos Izquierdoz y se movió rápidamente para que otro defensor firme su primer contrato como profesional. Ahora, tras poner el gancho, podrá estar en el banco ante Talleres.

Hugo Benjamín Ibarra, el DT ratificado hasta diciembre en su cargo junto a Leandro Gracián y Roberto Pompei, avisó que las decisiones importantes las tomará él y dejó afuera a Izquierdoz del duelo ante la T en La Bombonera. Aparte, subió a Lautaro Di Lollo, quien estará por primera vez en el banco.

Luego de confirmar la lista de concentrados, la cuenta oficial de Twitter de Boca publicó que "Lautaro Di Lollo, defensor categoría 2004, firmó su primer contrato como profesional hasta diciembre de 2026, junto a Marcelo Delgado del Consejo de Fútbol". Así, el de la Reserva tendrá su primera experiencia con un plantel que viene golpeado y buscará levantarse con su gente.

Boca quiere dejar atrás los días grises, donde la incertidumbre y la bronca se acumuló por lo ocurrido tras la eliminación de la CONMEBOL Libertadores y la olla que se destapó. Los hinchas están muy enojados, sobre todo por lo que reveló Darío Benedetto, quien confesó que el plantel amagó con concentrar ante Corinthians para reclamar el premio que habían acordado por la obtención de la Copa LPF.

Después de que en las redes sociales, más de un simpatizante del Xeneize solicitara la salida de algunos jugadores, en el Consejo de Fútbol están analizando las situaciones particulares de todos los integrantes del plantel profesional. Si bien hay varios sondeos por Marcos Rojo, Benedetto y Carlos Izquierdoz, aún no llegaron las propuestas formales.

A lo largo de las últimas horas, desde México aseveraron que Nicolás Larcamón, entrenador de Puebla, está detrás de los pasos de Izquierdoz. El Cali tiene decidido marcharse de Brandsen 805, y ya está negociando su salida con los dirigentes del Xeneize.

Si bien atraviesa un momento de reestructuración post derrota en la Copa Libertadores, Boca sabe que hay algunos futbolistas que son parte de la columna vertebral e intentará retenerlos. Entre ellos se encuentra Agustín Rossi, el arquero que es indiscutido para la dirigencia y por ahora estaría muy lejos de renovar su vínculo. ¡Hay preocupación!

“Tenemos la suerte de tener un arquero que en los penales lo hace de maravilla. Un arquero que se siente más tranquilo en los penales que cuando juega el partido, una cosa de locos. El arquero nuestro disfruta esos momentos y eso es maravilloso. Estamos muy contentos con Agustín”, dijo Juan Román Riquelme después de que el 1 le dé el título a Boca. Hoy, a la hora de negociar, el ex Estudiantes se puso firme.

Según aseguró Diego Monroing, periodista de ESPN, la Comisión Directiva del Xeneize está enfocado en dos negociaciones: extenderle el contrato a Sebastián Villa y negociar la renovación de Agustín Rossi. Además, tal como él mismo aseguró, la situación del colombiano está encaminada y el arquero tiene pretenciones más complejas.

Esta semana que supo que Juan Román Riquelme encaró dos negociaciones nuevas. El vicepresidente de Boca les ofreció a Frank Fabra y Sebastián Villa renovar sus contratos, cuyo vencimiento es a mediados del 2024. La noticia llamó la atención por ser dos futbolistas que tuvieron ofertas para irse y son cuestionados por parte de la gente.

Sin embargo, también se supo que la intención del consejo de fútbol es tener mejores contratos con ambos jugadores por si llega una propuesta de venta. De todas maneras, también se conoció que la primera respuesta de Villa fue negativa y hasta salieron a la luz los motivos del delantero.

El periodista Leonardo Gables contó en "ESPN F12" cómo está el panorama. "Villa acaba de responder que no a la oferta de renovación de Boca. La gente que maneja su situación dijo que no son las condiciones que pretende el jugador. Hoy la respuesta es esa, es una negociación", aseguró.

La polémica en Boca por la interna entre el plantel y los dirigentes despierta todo tipo de opiniones. Fiel a su estilo, Alfio Basile se metió de lleno en el escándalo y dejó marcada su postura al respecto. Sin filtro, el "Coc" analizó lo que pasa en el club y dejó una frase letal.

En una charla con "¿Cómo te va?" (DSports Radio), Basile manifestó: "Boca es un chusmerío infernal. Mira que yo estuve y me fue bien, pero siempre pasa algo. A los jugadores le controlan la vida privada. Se sabe enseguida y algunos inventan".

Consultado por el festejo de Marcos Rojo dedicado a Carlos Izquierdoz en el partido contra San Lorenzo, el "Coco" no dudó. Y dejó en claro que eso expone a Hugo Ibarra: "Ver al capitán que abrace a un suplente que sacaste es un puñal en la cola. Es un golpe tremendo".

En estos momentos, los centrodelanteros de Boca están en duda. Darío Benedetto atraviesa un mal momento ante los hinchas y encima se habla de un interés del Inter de Porto Alegre en llevárselo a Brasil. Luis Vázquez tiene una oferta europea para irse en este mercado. Y Nicolás Orsini aún no pudo demostrar lo que los fanáticos esperan de él.

En este contexto, ante la necesidad de un goleador que renueve la ilusión, los hinchas del Xeneize hicieron tendencia a un nombre en particular. Tras la victoria del San Pablo ante el Palmeiras en la Copa de Brasil, todos se acordaron de Jonathan Calleri.

El equipo de Calleri superó por penales al "Verdao" y lo eliminó del campeonato nacional. El delantero fue uno de los protagonistas en los festejos del plantel de San Pablo y por eso llegó hasta Argentina su nombre: los hinchas de Boca lo hicieron trending topic en Twitter.

Desde que Boca quedó afuera de la Copa Libertadores pasaron muchísimas cosas y la interna no se termina. Todo se inició con la salida de Sebastián Battaglia pero las consecuencias siguieron con todo: explotó el conflicto entre los jugadores y el consejo de fútbol y dos referentes como Carlos Izquierdoz y Darío Benedetto quedaron expuestos.

La derrota frente a San Lorenzo fue un golpe más para el plantel, que quedó en la mira de los hinchas al conocerse que hubo una reunión para reclamar el pago de premios en la previa del duelo contra Corinthians. El propio Benedetto así lo confirmó y eso derivó en la bronca de toda la gente.

Quizás por ese último suceso, este viernes se dio una situación particular. El barrio de La Boca amaneció con un mensaje fuerte para todo el plantel: apareció un pasacalles a pocos metros de La Bombonera con un mensaje clarísimo. "Jugadores: el mayor premio que tienen ustedes es vestir la camiseta de Boca. Y están en deuda", dice el cartel.

Martín Payero se transformó en el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases. El ex-Banfield y Talleres llega a préstamo con el objetivo de aportarle goles al mediocampo xeneize. Una de las historias poco conocidas del jugador es su vínculo con River, donde hizo inferiores y luego quedó libre.

La flamante incorporación azul y oro vistió la famosa banda roja en distintos torneos desde los 8 hasta los 14 años. El Millonario lo dejó libre y el joven tuvo que reiniciar su carrera futbolistica. Pese a ese recuerdo agridulce, Payero se vinculó con varios jugadores identificados con el club de Núñez.

Actualmente, el volante se sigue mutuamente en Instagram con Bruno Zuculini y Tomás Pochettino. Con el 5 nunca fueron compañeros, pero con el 32 sí: compartieron plantel en el paso de ambos por Talleres de Córdoba. Además, también tiene vínculo en las redes con Gabriel Mercado y Agustín Fontana.

La eliminación de la Copa Libertadores marcó un antes y un después para Carlos Izquierdoz en Boca. No fue por la eliminación en sí, pero aquella disputa por los premios supuestamente adeudados al plantel lo sacó del XI titular. Hugo Ibarra se hizo cargo de la decisión, aunque ni adentro creen que haya sido futbolística.

El capitán es bancado por todos sus compañeros, fue abrazado por Marcos Rojo la semana pasada y también respaldado por Darío Benedetto en la semana. Mientras tanto, en las dos prácticas abiertas de la semana, al central se lo vio entrenándose lejos del grupo por molestias físicas.

Mientras se habla de una inminente salida, el zaguero reposteó una historia a su cuenta de Instagram. "Hay jugadores que como hincha te emocionan y dan orgullo. Gracias capitán", escribió un usuario para Cali, que contestó con un "sos un groso". ¿Despedida?

Los equipos como Boca arman planteles numerosos para poder pelear todas las competencias, por lo que una eliminación tempranera como la de Corinthians da la chance de desarmarlos. Sin torneos internacionales hasta el año que viene, el equipo de Hugo Ibarra está cerca de perder 3 integrantes de gran valor.

Uno de los casos es por ciclo cumplido, mientras que los otros dos por jugosas ofertas desde Europa. A continuación, repasamos cada uno de los futbolistas que están cerca de despedirse del club de la Ribera.

Durante los últimos días, en el mundo Boca las noticias solamente fueron oscuras. Entre la pelea que tuvieron los referentes con el Consejo de Fútbol, algunos jugadores que buscan sus respectivas salidas y la bronca de los hinchas, los comandados por Hugo Ibarra buscarán revertir la floja situación ante Talleres en La Bombonera.

A pesar de que este sábado se dará el choque en donde el Xeneize tratará de volver a la victoria y devolverle la sonrisa a los fanáticos, desde la Comisión Directiva se encargaron de concretar una negociación que le generó un gran dolor de cabeza al entrenador.