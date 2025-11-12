Boca hoy: apareció la camiseta de Russo, se acerca la vuelta de Rodrigo Battaglia y más

Boca continúa con los entrenamientos a la espera de su último partido de la primera fase del Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda, que ya cumplió el primer objetivo de meterse en la Libertadores 2026, quiere asegurar su liderato en la zona A para jugar todos los playoffs en La Bombonera.

El curioso paradero de la camiseta de Miguel Ángel Russo, la inminente vuelta de Rodrigo Battaglia y el pedido que recibió Luis Advíncula de parte de sus hijos son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este miércoles 12 de noviembre.

Encontraron la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo

Casi 3 semanas después, apareció la camiseta con la que Boca Juniors homenajeó a Miguel Ángel Russo el pasado sábado 18 de octubre en la previa del partido que disputó frente a Belgrano en la Bombonera por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

El simbólico homenaje de los jugadores de Boca capturó nuevamente la atención pública este martes 11, debido al hallazgo de la camiseta tributo a Miguel Ángel Russo fuera de las fronteras argentinas. La prenda fue ubicada, más precisamente, en la localidad de Cañada Nieto, departamento de Soriano, en Uruguay, a una distancia aproximada de 180 kilómetros de La Bombonera.

Vuelve Battaglia: el “lindo” problema que le genera a Úbeda

La victoria ante River le dio a Boca el triunfo importante que tanto necesitaba. El equipo de Claudio Úbeda ya tiene la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en el bolsillo y se afianzó en la cima de su zona en el Torneo Clausura. Sin embargo, al entrenador se le viene uno de esos problemas que todos los entrenadores quieren tener.

A partir de los octavos de final, el equipo de la Ribera recuperará a Rodrigo Battaglia, quien ya va a haber dejado atrás el desgarro en el sóleo de la pierna derecha. El mediocampista volverá a estar a disposición del DT, pero no es seguro que regrese al equipo titular. El dilema del entrenador.

El pedido a Advíncula de parte de sus hijos

Boca Juniors encara la recta final del semestre con la tranquilidad de haber sellado la clasificación para la Copa Libertadores 2026 y con el anhelo de cortar la sequía de títulos en los Playoffs del Torneo Clausura 2025. Mientras tanto, hay incertidumbre alrededor de la continuidad de un puñado de jugadores.

Es que el plantel que hoy comanda Claudio Úbeda tiene una sobrepoblación, con algunos de los contratos más altos sin minutos. Uno de aquellos casos es el de Luis Advíncula, que perdió terreno, pero aún tiene contrato con el club de la Ribera hasta diciembre de 2026.

Úbeda podría guardar a Milton Giménez

Pero más allá de la variante obligada de Figal por el suspendido Di Lollo, el que podría llegar a ser suplente es Milton Giménez, y no por una cuestión de rendimientos, sino porque acumula 4 tarjetas amarillas.

En el caso de que Giménez sea amonestado frente al Matador, se perderá el compromiso correspondiente a los octavos de final del Clausura, por lo que Úbeda analiza seriamente la posibilidad de que Edinson Cavani retorne a la titularidad. Pero todo dependerá de cómo lo vea durante la semana, aunque también podría romperse el doble 9, y que Miguel Merentiel juegue con otro acompañante.