Boca hoy: el llamado de Riquelme a Cavani, la decisión de Russo y la palabra de Paredes

Por la sexta fecha del Torneo Clausura, Boca le ganó 2 a 0 a Banfield y se metió en puestos de clasificación a octavos de final. Como consecuencia de esto, Miguel Ángel Russo le dio el lunes libre al plantel. Además, Cavani reveló que recibió un llamado de Riquelme tras la victoria.

Russo le dio el día libre al plantel

Tras ganarle a Banfield, Russo decidió que el plantel de Boca tenga el día libre. De esta forma, los jugadores no entrenarán durante la jornada del lunes ya que fueron licenciados por el cuerpo técnico para que aprovechen la jornada para estar con su círculo íntimo, lo que se puede tomar como un premio por los resultados en estos últimos dos compromisos más recientes.

Así las cosas, bien se sabe que el Xeneize retornará a las prácticas el martes a partir de las 15 horas, para empezar a planificar lo que será el encuentro contra Aldosivi por la séptima fecha. Luego de visitar al Tiburón habrá dos semanas de parate debido a las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que es muy probable que en esos días vuelvan a tener descansos los futbolistas del club.

Cavani reveló que lo llamó Riquelme luego de la victoria

En diálogo con El Canal de Boca, Edinson Cavani afirmó que recibió un llamado de Juan Román Riquelme: “Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo”, comentó.

La reacción de La Bombonera al gol de Cavani

Luego de su festejo tradicional con la flecha, los hinchas presentes en La Bombonera tuvieron una particular reacción para con el tanto del uruguayo, ya que entonaron una canción para bancarlo a pesar del mal momento que atraviesa frente al arco rival en lo que va de la temporada.

“Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Cavani, que ya van a venir”, fue la canción que cantó una parte de la hinchada de Boca en su estadio para bancar a su delantero, quien lleva cuatro goles en 19 partidos disputados en lo que va del año futbolístico.

Publicidad

Publicidad

Paredes habló sobre Cavani

Paredes dialogó con TNT Sports ni bien finalizó el encuentro y respaldó a ambos atacantes (Merentiel y Cavani) en sus vueltas al gol. “Es importante para nosotros como equipo que ellos puedan convertir y estén con confianza. Son dos jugadores importantísimos, que ellos puedan marcar a nosotros nos hace muy bien y seguro que a ellos también, que sigan así”, destacó.