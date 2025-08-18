Boca hoy: la palabra de Russo, la polémica con Cavani y Falcioni apuntó contra el hermano de Riquelme

Tras 120 días y 12 partidos, Boca volvió a la victoria ya que le ganó 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. En el medio de este partido, se generó polémica por la reacción de Cavani en su salida, y el entrenador Miguel Ángel Russo afirmó que el triunfo no fue una banca del plantel.

La polémica reacción de Edinson Cavani cuando salió reemplazado

Con el partido 1 a 0 a favor de Boca, promediando la mitad de la segunda parte, Miguel Ángel Russo decidió que Edinson Cavani se retire del campo de juego, para que en su lugar ingrese Milton Giménez y forme un nuevo doble 9 junto a Merentiel.

Luego de esta situación, las cámaras de la transmisión de ESPN lo mostraron cabizbajo en su salida del campo y, tras el saludo con el compañero que lo reemplazó, se dirigió a Claudio Úbeda para recriminarle el cambio.

Russo habló en conferencia de prensa

El entrenador asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol y dejó una frase que hizo mucho ruido. Ante la pregunta de un periodista presente sobre si el triunfo estuvo vinculado a un apoyo de parte de los jugadores, el experimentado director técnico fue muy contundente y respondió: “No fue un respaldo del plantel”.

Inmediatamente después de lo mencionado recién, Russo amplió su discurso al respecto del cuerpo técnico que lidera. “Nosotros estamos bien, venimos hablando mucho y es normal. Dialogamos cómo tenemos que hacer para crecer y los jugadores crezcan y compitan“, contestó segundos más tarde de la primera frase que cortó de raíz la cuestión que le preguntaron.

Los hinchas de Boca criticaron a Palacios

En el marco de la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en el Malvinas Argentinas, Boca venció 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza por lo que de esta manera cortó con una racha histórica de 12 partidos sin ganar y se metió en zona de clasificación a la Libertadores por tabla anual.

Publicidad

Publicidad

A lo largo de los 90 minutos del encuentro, los hinchas del Xeneize reaccionaron en vivo al rendimiento del equipo comandado por Miguel Ángel Russo. Allí, criticaron a varios futbolistas del XI titular, y uno de los principales apuntados fue el mediocampista Carlos Palacios.

Falcioni recordó la final de Libertadores perdida con Boca en 2012 y apuntó contra el hermano de Riquelme

En diálogo con Dupla Técnica, Julio César Falcioni recordó la final entre Boca y Corinthians: “Estuvimos en la puerta, llegamos a la final. Empatamos de local pero lo merecimos ganar y después perdimos en San Pablo. Pasaron cosas que no tendrían que haber pasado previo a una final“.

Publicidad

Publicidad

Es que, en la previa de la revancha hubo dos acontecimientos que afectaron al grupo. El primero de ellos fue el conflicto que tuvo Facundo Roncaglia con la dirigencia y el segundo y más importante fue que se filtró que Juan Román Riquelme se iría del club.