HOY, jueves 23 de junio, se realizará el Draft de la NBA 2022 y las franquicias tendrán la posibilidad de elegir a los mejores prospectos de las universidades norteamericanas o ligas de otros países. Aquí te contamos toda la información y como seguir el evento ONLINE desde Estados Unidos.

Los equipos del certamen de básquetbol más prestigioso del planeta buscarán fichar a los prospectos más importantes para reforzar sus plantillas. El orden de selección fue determinado según la ubicación en la que culminaron en el torneo anterior, mientras que la prioridad para los elencos que no clasificaron a los Playoffs se definió por el sorteo denominado Lotería. En esta ocasión, Orlando Magic abrirá la elección.

¿Cuándo y a qué hora es el Draft de la NBA 2022?

El Draft de la NBA 2022 se llevará a cabo HOY, jueves 23 de junio, en el Barclays Center de Brooklyn, New York, desde las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (ET) de los Estados Unidos.

Horario por país

Costa Rica: 18:00 horas

México: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Puerto Rico: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

¿Cómo ver el Draft de la NBA 2022?

El evento será transmitido para Estados Unidos a través de las señales de ABC y ESPN. Por otra parte, en todo Latinoamérica se podrás ver a través de ESPN o de forma ONLINE mediante la plataforma de streaming, Star+.

¿Cómo es el orden de selección del Draft de la NBA 2022?