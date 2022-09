Luego de no lograr salvar los últimos tres juegos en la MLB 2022, un pitcher de Los Angeles Dodgers perdió su puesto en el equipo según confirmó Dave Roberts. ¿Alivio para Julio Urías?

Los Angeles Dodgers clasificó con tanta suficiencia a la Postemporada de la MLB 2022 que tiene tiempo de sobra para afinar los detalles y dejarle la más mínima posibilidad al azar que haga de las suyas en los Playoffs. Bajo esta premisa, Dave Roberts, manager del equipo, hizo un anuncio. ¿Alivio para Julio Urías?

Para un abridor como Urías o Clayton Kershaw no hay mayor garantía que tener un bullpen que los respalde. Y ni que hablar del cerrador, el encargado de ponerle candado a una victoria que puede ser decisiva en instancias como los MLB Playoffs 2022. Los Dodgers ya no tienen a un pitcher en este puesto.

Dave Roberts dejó en claro que, si bien es cierto que disfrutan el presente tras ganar el noveno título de la División Oeste de la Liga Nacional en las últimas 10 temporadas en la MLB, el principal objetivo es ganar la Serie Mundial. ¿Por eso le quitó el puesto al pitcher en cuestión?

El manager de Dodgers volvió a demostrar que no lo tiembla la mano a la hora de sacar a un pitcher así sea el mismo as de la rotación durante la temporada MLB 2022 y luego de explicar por qué no dejó seguir a Julio Urías durante la quinta entrada del juego del 22 de septiembre, Roberts hizo el anuncio que le quitó el puesto al lanzador que venía siendo el cerrador del equipo de Los Angeles.

Según informó Juan Toribio, de MLB.com, Dave Roberts dijo que Craig Kimbrel dejó de ser el cerrador del equipo tras lograr 22 salvamentos en 57 juegos con 4.14 como porcentaje de carreras limpias hasta la jornada del 23 de septiembre de 2022. Además, el manager de Los Angeles Dodgers sostuvo que no van a nombrar a un pitcher para que sea el encargado de cerrar los partidos, ya que les darán la oportunidad a varios lanzadores. ¿Alivio para Julio Urías?