El que gana es el que goza. No pasaron más de 24 horas desde que se dio la eliminación de New York Yankees en los MLB Playoffs 2022 y las burlas no se hicieron esperar. Pedro Martínez no tuvo piedad y en el mismísimo estadio Yankee le envió un mensaje a los ‘Bombarderos del Bronx’ tras la eliminación a manos de Houston Astros.

Martínez es un viejo conocido para la afición de los Yankees, ya que tuvo la oportunidad tanto de vencerlos como de caer en la Postemporada y la Serie Mundial. Con el uniforme de Boston Red Sox, el exlanzador se enfrentó tres veces en los Playoffs contra el equipo de New York.

A pesar de llevarse la victoria del Juego 3, Pedro Martínez y los Red Sox perdieron por 1 – 4 contra New York Yankees en la Serie por Campeonato de la Liga Americana 1999. Luego se volvieron a encontrar en 2003 y el resultado fue 4 – 3 en el marcador global a favor de los ‘Bombarderos del Bronx’. En esta ocasión, el expitcher nacido en República Dominicana se llevó la derrota en el tercer duelo.

La revancha para Martínez llegó con la victoria de Boston Red Sox en siete juegos contra los Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2004. Pedro perdió el Juego 2. El triunfo más importante del equipo de New York contra el exlanzador dominicano llegó en la Serie Mundial 2009, ya que perdió dos encuentros y Philadelphia Phillies terminó cayendo en aquel ‘Clásico de Otoño’ por 4 – 2 en el marcador global.

El mensaje de Pedro Martínez para Yankees tras eliminación vs. Astros en MLB Playoffs

El historial entre Pedro Martínez y New York Yankees salió de los parques de pelota y en el rol de comentarista, el expelotero dominicano le envío un mensaje a los ‘Bombarderos del Bronx’ tras la eliminación y barrida que les dio Houston Astros en la Postemporada MLB 2022.