La hora de la verdad llegó en el mundo de las Grandes Ligas con la Serie Mundial 2022. Las Mayores están a punto de conocer al campeón 118 del ‘Clásico de Otoño’ en el duelo que disputarán Houston Astros y Philadelphia Phillies a partir del viernes 28 de octubre a las 20:03 ET. ¿Cuántos juegos se disputarán en la serie de campeonato de la MLB? Bolavip te lo cuenta.

El ‘Clásico de Otoño’ se empezó a jugar en 1903 y hasta 1922, con varios cambios de por medio, la Serie Mundial se definía al mejor de nueve juegos. Dos de las palabras que más les gusta a los aficionados, Juego 7, llegaron a la MLB y hasta la edición de 2022 en 40 ocasiones se llegó a un séptimo y decisivo encuentro. ¿Pasará con Astros y Phillies?

En los 119 años de historia de la Postemporada MLB, solo dos veces no se jugó por el título. En 1904, New York Giants (hoy en día San Francisco Giants) decidió que no iba a jugar la Serie Mundial porque una eventual derrota contra Boston Americans o New York Highlanders iba dañar la reputación de la Liga Nacional. La otra ocasión en la que no se disputó el ‘Clásico de Otoño’ fue en 1994 con la huelga que finalizó la temporada el 11 de agosto sin disputarse los Playoffs.

Hasta la Serie Mundial 2022, la Liga Americana lidera con 66 títulos el historial frente a la Liga Nacional que cuenta con 51 triunfos. En el ‘Clásico de Otoño’ Houston Astros vs. Philadelphia Phillies se jugarán como mínimo cuatro juegos en el caso que haya una barrida de cuatro triunfos consecutivos.

Serie Mundial 2022: ¿Cuántos juegos se disputarán en la serie de campeonato de la MLB?

En el escenario que la Serie Mundial 2022 entre Houston Astros y Philadelphia Phillies no termine tras los cuatro primeros juegos, se podrán disputar hasta siete encuentros en el caso que al sexto duelo se llegue con un marcador global 3 – 3.

Serie Mundial 2022: El calendario de Houston Astros vs. Philadelphia Phillies