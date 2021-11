No hay dudas de que la conexión entre Los Angeles Lakers y Michael Jordan es muy fuerte en la NBA, y las pruebas están a la vista para todos. La franquicia más icónica, el jugador más icónico. También, es el equipo que MJ venció para conseguir así su primer anillo de seis en Chicago Bulls.

Y, tal vez lo más importante, es donde juega su mayor competencia a la hora de ser el mejor jugador de la historia: LeBron James. En su travesía por alcanzar a Jordan, James desembocó en Lakers, donde, para colmo, ahora comparte plantel con dos estrellas que tienen un fuerte vínculo con el GOAT de la mayoría.

Ellos son Carmelo Anthony, mejor amigo del Rey, y Russell Westbrook, hoy en día, con el mal rendimiento de Anthony Davis, la segunda espada de LBJ en la franquicia dirigida por Frank Vogel. Los dos son parte de la familia Jordan por una razón: Las zapatillas.

De esta manera, ambos usan la subdivisión de Nike llamada Jordan como calzado oficial. Y curiosamente, el otro gran amigo de LeBron, Chris Paul, también es patrocinado por la Jordan Brand. Sin embargo, solo uno de ellos dos es hoy la cara de la marca de Su Majestad.

La cara de la Jordan Brand en Los Angeles Lakers

Y, de este modo, como James es la cara de Nike, y Stephen Curry es hoy la de Under Armour, el representante principal de Jordan es Russell Westbrook. El base firmó un contrato por 10 años en 2017, con la cifra no revelada. Su línea de sneakers llamada "Why Not?", es una de las más reconocidas. Incluso el mismo Mike ha revelado su favoritismo por Russ, ya que le recuerda a él mismo.