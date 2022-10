Se puso en marcha la tercera temporada de Facundo Campazzo en el mejor baloncesto del mundo y con apenas un par de entrenamientos debutó en el juego Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans del 25 de octubre de 2022. A pesar del poco tiempo con Luka Doncic y compañía en la NBA 2022-23, las críticas no se hicieron esperar.

Campazzo jugó 12 minutos y 57 segundos en la derrota de los Mavericks contra Pelicans por 111 a 113. Facu registró tres puntos, dos asistencias, el mismo número de robos, uno de cuatro tiros de campo y un triple en tres intentos. Esto, por hora, no convenció a un experto de la NBA.

Grant Afseth, periodista que cubre a Dallas Mavericks para el portal FanNation.com y que cuenta con más de 10.900 seguidores en Twitter, publicó un video de algunas jugadas de Facu Campazzo y tras un análisis de tres puntos le hizo una advertencia a los Mavs sobre el jugador nacido en Argentina de cara a lo que debe hacer en la temporada 2022-23.

Según la crítica que publicó Afseth sobre Facundo Campazzo, el base es “muy pequeño” para hacer un intercambio de marcas y quedar defendiendo a un tirador. Grant también sostuvo que Facu no “contiene la penetración” cuando el rival ataca el aro y, por lo tanto, permite bandejas. Grant ya la planteó un desafío al argentino.

La advertencia para Mavericks sobre Campazzo tras el debut en la NBA 2022

En un video que superó las 2.000 reproducciones en Twitter, Grant Afseth terminó la crítica a Facundo Campazzo con una advertencia y un desafío: “Mavs necesita un mejor impacto defensivo de Facundo Campazzo cuando esté en cancha (…) La falta de tamaño hace que manejar enfrentamientos más grandes sea un desafío”.