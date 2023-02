La previa del Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, del domingo 12 de febrero a las 18:30 ET, se empezó a palpitar con la primera entrevista que dio Patrick Mahomes y, como una figura del deporte, no fue ajeno a la pregunta quién es el GOAT de la NBA entre Michael Jordan y LeBron James.

El quarterback estelar de la NFL dio una respuesta nunca antes vista para acabar con el debate del mejor jugador de todos los tiempos en la NBA. Mahomes no es ajeno al baloncesto, ya que su padre lo puso a ver videos de Jordan cuando era pequeño. ¿Se inclinó por MJ delante de LeBron?

Patrick Mahomes le puso competencia a una leyenda de la NBA de la talla de Scottie Pippen. El exjugador de Chicago Bulls sostuvo en 2018 que “la forma en que juega LeBron James a Michael Jordan nunca se le pidió que jugara de esa manera, porque yo le quité eso. Yo era el alero. Yo era el facilitador. Michael Jordan era un anotador. Él era un defensor. Jugó tan completo como lo hizo LeBron James cuando lo necesitaba”.

“Esa es una dura pregunta”, afirmó Mahomes cuando en el programa ‘First Things First’ (Lo primero es lo primero), de Fox Sports, le preguntaron quién creía que era el GOAT de la NBA entre Jordan y LeBron. Sin embargo, así como cuando escapa del blitz que le lanza la defensa rival, el quarterback de Kansas City Chiefs dio una respuesta nunca antes vista para que ni MJ, ni ‘El Rey’ se fueran a enojar con él.

La respuesta perfecta de Mahomes para acabar el debate del GOAT en la NBA

“Mi papá solía ponerme a ver documentales en DVD sobre Michael Jordan y sus juegos clásicos. Entonces, si dijera que es para un juego de una seria, elegiría a Michael Jordan. Pero para toda una temporada me iría con LeBron James porque puede hacer un poco de todo”, respondió Patrick Mahomes cuando le preguntaron en el programa ‘First Things First’ (Lo primero es lo primero), del 2 de febrero de 2023, quién es el GOAT de la NBA entre MJ y Bron.