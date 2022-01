Parece una historia de sufrimiento y angustia de nunca acabar. Los Angeles Lakers llegaron otra vez en la temporada NBA 2021-22 a una marca por debajo de .500 (más derrotas que victorias) y en esta ocasión fue Denver Nuggets, Facundo Campazzo y compañía, los encargados de darle una paliza al equipo liderado por LeBron James.

Con un Nikola Jokic intratable que registró el octavo triple – doble de la temporada con 17 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias más el siempre valioso aporte de Facu Campazzo con 9 unidades y 5 asistencias, los Nuggets le dieron una paliza a LeBron y Lakers al vencerlos 133 a 96.

De las pocas cosas destacables en la derrota que sufrieron Los Angeles Lakers el 15 de enero fueron los 25 puntos y 9 rebotes que tuvieron a un LeBron James como la figura del equipo californiano. En general, fue una actuación criticada por el mundo de la NBA.

Nombres como el de Earvin Magic Johnson, cinco veces campeón con los Lakers, no dudaron en salir a criticar el rendimiento de LeBron y compañía. James no atendió a los medios de comunicación tras la paliza que le dieron Denver Nuggets y Facundo Campazzo, pero no se resistió a romper el silencio y pedir disculpar por tan mala actuación.

LeBron pide disculpas por la paliza que le dieron los Nuggets y Campazzo en la NBA

“Nations Lakers: ¡Me disculpo y prometo que seremos mejores!”, fue el mensaje de LeBron James en Twitter para romper el silencio y hablar del rendimiento luego que Denver Nuggets, de Facundo Campazzo y compañía, derrotara a Los Angeles Lakers por 37 puntos en la temporada NBA 2021-22.