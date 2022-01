Cuando LeBron James te pone bajo su ala y le caes bien, es porque realmente estás haciendo las cosas de gran manera y tienes futuro en la National Basketball Association (NBA). Eso parece estar ocurriendo con un novato en Los Angeles Lakers.

Y resulta que esa relación fue comparada, con base en un video que se hizo viral, con la de Iron Man o Tony Stark, con Spider-Man o Peter Parker, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Interpretados por Robert Downey Jr y Tom Holland, la dinámica entre estos personajes es de mentor y aprendiz, o una especia de padre e hijo.

Parece que será o ya es el nuevo Alex Caruso. Y en el partido de esta semana ante Brooklyn Nets. donde los Lakers ganaron 106 a 96, se viralizó un video donde James le explica a este novato algo sobre el partido, y la reacción y cara que puso el joven, son tan graciosas que recorrieron las redes.

El jugador es Austin Reaves, un rookie que se abrió camino en la rotación de Los Angeles gracias a lesiones, pero se quedó gracias a su actitud en la cancha, su buen tiro de tres y su entrañable relación con El Rey que hasta le dedicó una publicación en Instagram.

LeBron James y el consejo a lo Iron Man para Austin Reaves

En la publicación, James publicó una foto de los personajes de Marvel y una sobre el famoso video, y la frase que dejó, es una que Iron Man le dijo a Spider-Man: "No hagas nada que yo haría. Y definitivamente no hagas nada que yo no haría. Hay una pequeña zona gris allí y ahí es donde tú operas".