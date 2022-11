A Facundo Campazzo no le hables de no insistir y persistir hasta cumplir los objetivos. Cuando parecía que no iba a jugar más en la NBA, Facu insistió que el principal deseo era quedarse en el mejor baloncesto del mundo. Ahora, el jugador argentino lucha por sumar más minutos en su nuevo equipo: Dallas Mavericks.

Cuando Campazzo estuvo disponible al renovar la visa de trabajo, Jason Kidd, entrenador de los Mavericks, lo puso de inmediato en la cancha y le dio 12 minutos y 57 segundos. Sin embargo, de ahí en más, Facu vio disminuida la participación en los juegos de Dallas.

Hasta el juego Dallas Mavericks vs. Utah Jazz, del 2 de noviembre a las 20:30 ET (21:30 ARG), Facundo Campazzo suma dos partidos en los que vio acción en la temporada NBA 2022-23. El base nacido en Argentina empezó de atrás al ser último refuerzo en llegar, pero es más que consciente que con trabajo vendrán más minutos en su nuevo equipo. ¡Un video lo demostró!

Las primeras sensaciones de Facundo Campazzo en los Mavericks no convencieron a Grant Afseth, periodista del FanNation.com, quien no dudó en lanzar una advertencia sobre Facu para Dallas. Sin embargo, el jugador argentino ya le empezó a demostrar a sus contradictores que está dispuesto a mejorar.

Video: Lo que está haciendo Campazzo para ser titular en su nuevo equipo de la NBA

Callie Caplan, del portal Dallas Morning News (Noticias de la Mañana de Dallas), publicó un video de Facundo Campazzo que llegó a más de 19.000 reproducciones en Twitter y reveló lo que está haciendo Facu para sumar más minutos y llegar a ser titular en Dallas Mavericks. “Facundo Campazzo, último en la cancha después de la práctica de Mavs hoy (primero de noviembre de 2022), como se ha vuelto típico en sus últimas 2 semanas”.