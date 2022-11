¿Y por qué no juega Facundo Campazzo? Era la pregunta del millón de dólares que se hacían los aficionados al jugador argentino. Acondicionamiento físico y pocos minutos en la rotación de abridores tenían relegado a Facu, pero llegó el momento de volver a las duelas de la NBA. ¡Dejó varias perlitas!

Campazzo no jugaba en la temporada NBA 2022-23 desde los tres minutos que disputó el 27 de octubre en el juego entre Mavericks y Brooklyn Nets. Dallas le dio descanso a Luka Doncic y Maximilian Kleber, así que Facu tuvo el partido con más minutos desde que llegó a su nuevo equipo.

Al término de la primera mitad del juego Dallas Mavericks vs. Houston Rockets del 16 de noviembre de 2022, Facundo Campazzo ya llevaba tres puntos, dos rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 11.54 minutos de juego. Unos números que estuvieron adornados de una gran doble jugada de Facu.

A pesar que Mavericks terminó perdiendo el juego por 92 a 101 puntos contra el equipo con la peor marca de la Conferencia Oeste hasta la jornada de la NBA del 16 de noviembre de 2022, Campazzo demostró que con más minutos puede hacer jugadas como la que superó las 5.000 reproducciones en Twitter.

Video: La jugada de Campazzo que se ganó la ovación de sus compañeros en la NBA

Facundo Campazzo volverá a tener la oportunidad de sumar más minutos el viernes 18 de noviembre en el juego Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets (22:30 ARG) y mientras llega esa posibilidad, a disfrutar de la magia de Facu. El base nacido en Argentina robó un balón y dio una asistencia no – look (sin mirar) para que Frank Ntilikina anotara un triple. Todos los compañeros del argentino ovacionaron la jugada en un encuentro en el que terminó con tres puntos, dos rebotes, cinco asistencias y tres robos.