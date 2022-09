Emanuel Manu Ginóbili hizo un comentario sobre Kobe Bryant en los Juegos Olímpicos y expresó su deseo sobre la Generación Dorada de Argentina: ‘Menos mal que a TD no se le ocurrió hacerlo en el 2004’.

‘Menos mal que a TD no se le ocurrió hacerlo’: Ginóbili sobre la jugada que pudo acabar la Generación Dorada

Los grandes jugadores de básquetbol empezaban a jugar el partido mucho antes que el árbitro diera el pitazo inicial. Un ejemplo de esto lo dio Kobe Bryant en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 con una jugada que marcó la pauta sobre la Selección de Estados Unidos e hizo reaccionar al mismísimo Emanuel Manu Ginóbili.

La Generación Dorada de Argentina tuvo el punto máximo de su nivel con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y uno de los grandes partidos de esas justas olímpicas se dio en semifinales. Manu Ginóbili y compañía derrotaron 89 a 81 puntos a un equipo de USA que contaba con Tim Duncan y LeBron James, entre otras estrellas de la NBA.

Aquella victoria épica de la Generación Dorada estuvo a punto de no hacerse realidad si Duncan hacia una jugada que el mismo Ginóbili admitió que hubiese sido decisiva. Si le trajo consecuencias a Pau Gasol y a España, ¿hubiera pasado lo mismo con la Selección Argentina de básquet?

Mientras que Estados Unidos venía de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, España llegaba como el campeón mundial. Kobe Bryant quería enviarle un mensaje tanto a compañeros como a rivales en el juego de primera fase y fue directo contra quien consideraba un hermano suyo. ¡Pum! La leyenda de Los Angeles Lakers envió al piso a Pau Gasol en la primera jugada del partido.

“Menos mal que a TD no se le ocurrió hacerlo en el 2004”, publicó Manu Ginóbili sobre la jugada de Kobe Bryant contra Pau Gasol que dio un golpe de autoridad y terminó por darle esa confianza a Estados Unidos para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Si Tim Duncan le hubiese hecho esta jugada a su compañero de San Antonio Spurs, ¿la Generación Dorada no existiría? Es imposible saberlo, pero Manu sintió alivio al no tener que vivir esta acción.