¿Por qué no juega Luka Doncic hoy en Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers por la NBA?

Dallas Mavericks enfrentará a Los Angeles Lakers por la NBA, en el Crypto.com Arena, HOY, viernes 17 de marzo. Para este duelo clave, los Mavs no podrán contar con su estrella, Luka Doncic.

El esloveno es el jugador más destacado del conjunto entrenado por Jason Kidd, y una pieza clave del equipo. Pero no podrá jugar hoy ante los Lakers y será una baja sensible.

Luka Doncic no juega hoy en Dallas Mavericks ante Los Angeles Lakers por una molestia en su muslo. Pese a haber entrenado con normalidad el jueves 16 de marzo, desde el cuerpo técnico no quieren arriesgarlo y por ese motivo no sumará minutos hoy.