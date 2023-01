No fue casualidad que se instalara la narrativa que tantas estrellas en Golden State Warriors tendrían una convivencia que tarde que temprano iba a ser con mucha tensión. El paso de Kevin Durant por Golden State Warriors no solo dejó dos títulos, tres Finales y un picante cara a cara con Draymond Green. También habría existido una molestia por parte de Stephen Curry tras el MVP que perdió con KD en las Finales NBA 2018.

¿O no? ‘El Chef’ aclaró todo. Durant le concedió una entrevista al portal The Wall Street Journal en septiembre de 2019 y reveló que el verdadero motivo por el que dejó a los Warriors tras las Finales NBA 2019. KD no terminó de sentirse como un verdadero jugador de Golden State, pero Curry hizo todo lo posible para que esto no pasara.

Antes que Kevin Durant firmara con Golden State Warriors, Stephen Curry le envió un mensaje en el que decía que “si eres MVP o si soy MVP, si es tuyo, estaré sentado allí en la primera fila para felicitarte”. ‘El Chef’ le cumplió la palabra a KD y no hubo la supuesta molestia que se quiso instalar.

“Hubo un juego, 2018 tercer partido. Como si hubiera conversaciones, vas a los medios, preguntan al respecto. Miras las líneas de estadísticas y todo esto, ‘si los barren (a Cleveland Cavaliers), ¿quién lo conseguirá? ¿KD o Steph?' Me hicieron esa pregunta en medio de las Finales, así que obviamente como ser humano, tu mente comienza a pensar en ciertos resultados y todo eso. Y jugué como basura en el Juego 3. En medio del juego, yo estoy como, es el equilibrio de saber el estándar que necesito jugar para que ganemos, el hecho de que disparé horriblemente, estaba un poco por todos lados. Hice un tiro hacia el final del juego y KD hace los 3 grandes vamos 3-0 y es como: ‘Estamos bien’”, le contó Curry a Bob Myers, GM de los Warriors, y lo mejor estaba por venir.

Curry contó por qué se molestó luego del MVP de Durant en las Finales NBA 2018

A pesar que Stephen Curry es considerado como un superhéroe y hasta lo llegaron a comparar con el mismísimo Michael Jordan, ‘El Chef’ es humano y sí llegó a pensar que le hubiese gustado ganar el MVP de las Finales NBA 2018. Pero la molestia al final de la barrida por 4 – 0 que Golden State Warriors le dio a Cleveland Cavaliers de LeBron James y compañía no fue porque Kevin Durant se haya quedado con el Jugador Más Valioso tras promediar 28.8 puntos por juego.