En una noche memorable, los Premios Óscar 2022 tuvieron mucho más que el golpe de Will Smith a Chris Rock, el cual fue visto y comentado hasta por el propio Stephen Curry. LeBron James tuvo sus segundos de fama en la ceremonia y recibió también una fuerte burla.

Este domingo, El Rey no pudo asistir a los Óscar, estuviese o no invitado, porque Los Angeles Lakers se enfrentaban a New Orleans Pelicans de visitantes y terminó siendo una noche llena de derrotas para James: Los Lakers perdieron, él parece haberse lesionado, y no se salvó de una humillación.

Un día después de recibir el premio al peor actor en los Golden Raspberry Awards por su papel en Space Jam! A New Legacy, la figura de la NBA llegó a su casa y se encontró con que una de las bromas de la ceremonia lo involucró a él y su película, y tenía que ver con su calvicie. ¡Otra broma más relacionada con el pelo!

Video: LeBron James ridiculizado en los Premios Óscar 2022

Regina Hall, una de las presentadoras del evento, bromeó sobre la evidente mejora en el cabello de LeBron a traés de los efectos especiales de Space Jam. "Estoy muy decepcionada que Space Jam 2 no fue nominada en la categoría de efectos especiales, por ese cabello que le dieron a LeBron James", exclamó la actriz.