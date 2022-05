La eliminación de Los Angeles Lakers generó descontento en la alta gerencia del equipo, por ello, Jeanie Buss no pudo ocultar su frustración tras no avanzar a los NBA Playoffs 2022.

Millones de dólares colocó Los Angeles Lakers sobre la mesa de negociación con el objetivo de armar una gran plantilla de cara a la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA) ¿El resultado?: eliminados en primera ronda.

LeBron James junto a Anthony Davis y sus nuevos refuerzos de lujo, Russell Westbrook y Carmelo Anthony no encontraron el ritmo de juego necesario para ser un equipo, ante ello, los tropiezos a lo largo de la campaña regular fueron constantes.

Todo ello derivó a descender poco a poco en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, hasta el punto de quedar eliminados y sin opción alguna de pelear, al menos en el Play-In Tournament. Por supuesto, tal fracaso no podía pasar desapercibido para la gerencia californiana.

Habló Jeanie Buss

"Cada vez estoy más impaciente", afirmó Jeanie Buss, dueña de Los Angeles Lakers, antes de proseguir con su frustración. "Teníamos la cuarta nómina más alta de la liga. Cuando gastas esa cantidad de dinero en el impuesto de lujo, esperas llegar a los playoffs", sentenció la empresaria en entrevista con Bill Plaschke, de Los Angeles Times.

“Entonces, sí, fue desgarrador para mí arriesgarme así y no obtener los resultados que buscábamos. … No estoy feliz, no estoy satisfecha”, finalizó. Claramente, la jefa está molesta, por lo que más de uno podría pagar las consecuencia de ello de cara a la próxima campaña.