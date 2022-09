En el juego de la Semana 2 NFL 2022 Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints, Mike Evans defendió a Tom Brady y se fue expulsado. ¡Video!

Defendió a Tom Brady y se fue expulsado: El video de la pelea de Evans en Buccaneers vs. Saints

¡Se siente la rivalidad! Tom Brady y Tampa Bay Buccaneers enfrentaban a New Orleans Saints en la Semana 2 NFL 2022 y, como era de esperarse, hubo mucha tensión en el emparrillado Mercedes-Benz Superdome. Incluso, Mike Evans defendió a TB12 y se fue expulsado.

Las cosas a Brady no le salieron como esperaba en los dos primeros cuartos del juego contra los Saints y la pesadilla de estar enfrentando a un equipo que no le había ganado en temporada regular desde que es quarterback de los Buccaneers lo llevó a mostrar impotencia.

Un grito de resignación y una tablet volando fueron el preámbulo de Tom Brady antes que se diera una pelea entre jugadores de Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints. Todo empezó por un reclamo del mariscal de campo frente a un castigo que no le cobraron los árbitros.

Brady alzó los brazos y alegó mientras que Marshon Lattimore pasó por al lado del quarterback y empezó el cruce de palabras. Leonard Fournette fue el primero en plantársele cara a cara al esquinero de los Saints y cuando Mike Evans se dio cuenta de eso salió a toda velocidad. ¿Con TB12 nadie se mete?

Defendió a Brady y fue expulsado: El video de la pelea en Bucs vs. Saints de la NFL 2022

¡Pum! Mike Evans empujó Marshon Lattimore de un solo golpe y luego se enredó con Marcus Maye para terminar en el suelo. Los jugadores invadieron el emparrillado y tras carios segundos se calmaron las cosas. Tanto el receptor como el cornerback terminaron expulsados y, a pesar que Tom Brady no pudo contar con uno de sus receptores estelares para el final del juego, TB12 terminó con 190 yardas y un pase de anotación para vencer por primera vez en temporada regular a New Orleans Saints desde que se convirtió en QB de Tampa Bay Buccaneers en 2020. El resultado final fue 20 a 10 puntos.