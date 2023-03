Kansas City Chiefs ha dejado la vara alta de manera ofensiva en la National Football League (NFL), luego de nuevamente poner uno de los mejores ataques en una temporada que los terminó coronando con el Super Bowl.

Si bien perdieron algunas piezas que podría costar reemplazar, como el receptor JuJu Smith-Schuster, quien firmó para New England Patriots, la realidad marca que todo indica que tendremos fuegos artificiales nuevamente por parte de los Chiefs.

Y para eso, Kansas City ha logrado retener a uno de los valores ocultos que tiene la ofensiva, en particular en la posición de ala cerrada. Y no, no hablamos de Travis Kelce, quien ya sabemos que se quedará en la franquicia el resto de su carrera.

Kansas City Chiefs renueva pieza clave de su ofensiva

Según informó Ian Rapoport, periodista de NFL Network, Kansas City Chiefs y el ala cerada Blake Bell tienen un acuerdo para que el jugador regresé a la franquicia en un contrato por una temporada.

Si bien Bell no ha tomado grandes snaps con el equipo, es cierto que funciona como una especie de amuleto de la suerte: en las dos temporadas en separado que ha estado con el equipo, el equipo ha levantado el Super Bowl.