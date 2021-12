En el juego Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints, Chris Godwin salió lesionado y se confirmó la gravedad de su lesión. ¡Dura baja para Tom Brady!

Nada les salió bien. Tampa Bay Buccaneers pasó una noche de pesadilla en la Semana 15 de la NFL 2021 al perder 0-9 con New Orleans Saints con un Tom Brady que se fue blanqueado (sin anotar puntos) por primera vez en la historia jugando en condición de local. Además, Chris Godwin salió lesionado.

Una de las principales armas en la ofensiva de los Brady en los Buccaneers es Godwin. El receptor abierto acumulaba 98 recepciones, 1.103 yardas y 5 touchdowns hasta la Semana 15. Sin embargo, una de sus rodillas dijo: ¡Un momento!

Chris Godwin no pudo terminar el juego contra New Orleans Saints debido a un problema en la rodilla que le puso frenó a su actividad en la temporada NFL 2021. Dura baja para Tom Brady, ya que no contará con uno de sus receptores estelares por lo que resta de la campaña.

Aunque existía una mínima esperanza que puediera estar en los Playoffs, Tampa Bay Buccaneers no contará más con Godwin en lo que resta de la temporada 2021 luego de darse a conocer la gravedad de su lesión tras los resultados que arrojó la resonancia magnética.

Se confirmó la gravedad de la lesión de Chris Godwin en Buccaneers

Según informó Ian Rapoport, periodista de la NBA, Chris Godwin tiene un ligamento cruzado anterior desgarrado en una de sus rodillas. Esto quiere decir que Tom Brady no podrá contar con uno de sus receptores estelares por el resto de la temporada NFL 2021.