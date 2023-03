El pasado lunes 27 de marzo, Lamar Jackson publicó en sus redes sociales el pedido de ser traspasado que le hizo a su equipo, Baltimore Ravens. Rápidamente varios conjuntos de la NFL se interesaron en la noticia pero pocos podrían contratarlo.

Es que el quarterback posee un contrato alto, que muchas franquicias no podrían costear ya que superarían ampliamente el margen de salario. Por lo que su salida de los Ravens no es fácil, y desde la propia franquicia no tienen muchas ganas de desprenderse del jugador.

¿Lamar Jackson seguirá jugando en Baltimore Ravens de la NFL?

Que Lamar Jackson siga jugando en Baltimore Ravens la próxima temporada de la NFL es una posibilidad. Ya que su contrato alto no es sencillo de costear para la mayoría de las franquicias de la liga, por lo que su traspaso no será fácil de llevarse a cabo.