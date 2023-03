Tras conocerse que el mariscal de los Ravens pidió un intercambio de la franquicia, los Patriots aparecen como uno de los favoritos a llevárselo y una ex estrella del equipo lo quiere en New England.

Leyenda de New England Patriots quiere a Lamar Jackson para la NFL 2023

Una de las situaciones que tiene en vilo a la National Football League (NFL) durante esta temporada baja es la de Lamar Jackson, quien parece tener los días contados con los Baltimore Ravens.

Si bien parecía que los dirigidos por John Harbaugh tenían el beneficio de estar adelante en las negociaciones y comprarse tiempo con la etiqueta de franquicia no exclusiva, ahora el tablero se dio vuelta.

Lamar Jackson expresó en sus redes sociales que a principios de marzo le pidió un intercambio a los Ravens, y con la confirmación de que hay un interés por parte del jugador a sumarse al equipo, quienes podrían quedárselo son lo New England Patriots. Y así lo quiere una de sus leyendas.

En conversación con Get Up, programa emitido por ESPN, Devin McCourty, múltiple campeón de la NFL con los New England Patriots, opinó acerca de la posibilidad de que su equipo se quede con Lamar Jackson.

"Deberías llamar y ver. Si te enteras que Lamar está interesado en jugar para tu equipo... es uno de esos mariscales que querrías... Al menos, deberías hacer esa llamada", fue lo que opinó McCourty, quien se retiró esta temporada baja.