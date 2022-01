Gronk asusta a Brady y Buccs sobre la NFL 22-23: 'Si tuviera una respuesta ahora, sería no'

La herida de Tampa Bay Buccaneers sigue muy abierta y sangrando por doquier con respecto a su reciente eliminación de los NFL PLayoffs. Muchos se preguntan si Tom Brady seguirá, y ahora, deben hacer lo mismo con Rob Gronkowski.

Sí, no basta con las dudas que genera el veterano quarterback, pues a él se ha sumado su fiel compañero sobre los emparrillados, quien tampoco sabe si saltará a los emparrillados en la NFL 2022-2023.

De hecho, cuando fue presionado contra la pared, dejó saber que si la decisión debe llegar ahora mismo, su respuesta sería dejar el casco colgado en el vestuario y marcharse a casa, encendiendo las alarmas en la organización de la Florida.

Rob Gronkowski se sincera

Rob Gronkowski conversó con TMZ Sports sobre lo que depara el futuro para él. Su respuesta fue totalmente desalentadora para los fanáticos de Tamp Bay Buccaneers, al menos en estos momentos.

“Si dicen, 'Rob, tienes que decidir ahora mismo, en este segundo si vas a jugar el próximo año', le preguntaron al ala cerrada, quien respondió: "...Diría que no ahora mismo. Sería como, 'No, no estoy jugando'”.

Sin embargo, Gronk dejó la puerta abierta a la recapacitación. “Solo quiero sanar por completo, ver dónde están mis pensamientos. Simplemente dejar que las cosas se calmen, sanar un poco. Arreglar todos los golpes y moretones.”